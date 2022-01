35 : C’est un chiffre frappant, qui donne une idée de la domination d’Anderlecht, et de sa présence dans le rectangle du Standard. Les Mauves ont comptabilisé 35 touches dans la surface liégeoise, contre à peine 6 pour les Rouches. Verschaeren (8), Refaelov (7) et Zirkzee (6) ont, chacun, touché autant de ballons, ou plus, que l’ensemble des joueurs du Standard dans la surface adverse.