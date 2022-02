Il y a encore quelques semaines, il ne faisait même pas partie du noyau pro. Mais comme tout va vite en football, Alexandro Calut a profité de la méforme de Niels Nkounkou et des départs de Nicolas Gavory et Collins Fai pour se faire une place au soleil. "Cela me fait plaisir et j’essaie de saisir les opportunités", explique le latéral gauche de 18 ans, qui avait fait ses débuts pros sous Mbaye Leye, la saison passée, en PO2.