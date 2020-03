Le 20 mars 2016, une date qui restera gravée à jamais dans l’histoire du Standard. Ce jour-là, les Rouches de Yannick Ferrera soulevaient la 7e Coupe de Belgique du club au terme d’un match à suspens face au Club de Bruges d’un certain Michel Preud’homme (2-1). Cinq ans plus tard, que son devenus les 11 héros rouches de cette finale ?

Victor Valdès : venu pour une pige de six mois à Sclessin, le portier espagnol, champion du monde, d’Europe, de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde des clubs ou encore de la Liga et de la Coupe du Roi, venait ajouter un trophée à sa collection…. La Croky Cup. Le Standard ayant échoué à atteindre les PO1, Valdès quittera le club le 29 avril. Il s’engagera ensuite avec Middlesbrough et il mettra un terme à sa carrière en janvier 2018. En juillet 2019, il revient au FC Barcelone comme coach des U19 catalans. En octobre de la même année, il est viré par son club de cœur après une altercation avec Patrick Kluivert, responsable de la formation.

© BELGA



Collins Fai: le Camerounais est le seul Standardman de l’époque à toujours porter le maillot rouche aujourd’hui. En 2018, trois ans plus tard, il ajoutera une deuxième Coupe de Belgique à son palmarès. Depuis plusieurs semaines, le latéral droit végète sur le banc liégeois.

© BELGA



Alexander Scholz : promu capitaine des Rouches la saison suivante, le Danois quittera le navire en 2018 direction Bruges où il sera champion de Belgique sans pour autant jouer énormément. Depuis août 2018, il est rentré dans son pays au F C Midtjylland où il a repris du poil de la bête si bien qu’il est à nouveau tenté par une aventure à l’étranger.

Milos Kosanovic : le Serbe a été touché par une rupture des ligaments croisés un an plus tard. Après une aventure en Turquie, il est revenu au Standard sous Michel Preud’homme qui lui a donné du temps de jeu. Depuis l’été dernier, il coule des jours heureux aux Émirats à Al Jaezira.

Darwin Andrade : on l’aurait presque oublié mais le petit latéral gauche colombien avait réussi à faire son trou à Sclessin. En 2016, avant un match européen au Celta Vigo, il apprend qu’il est suspendu parla Fifa pour quatre mois suite à une plainte déposée par son ancien club colombien de La Equidad. En 2017, il retourne en Colombie et s’engage avec le Deportivo Cali.

Giannis Maniatis : le médian défensif grec est prêté en janvier 2016 par l’Olympiacos, malgré une bonne prestation en finale de la Coupe, il n’ira pas au bout de son prêt et quittera le Standard un mois plus tard le 29 avril 2016 comme Victor Valdès

Adrien Trebel : capitaine des Rouches, le Français quittera le navire un an plus tard direction Andelrecht devenant ainsi un ennemi juré aux yeux des supporters. Il ne sera pas tendre avec ses anciennes couleurs dans ses déclarations. « Au Standard, on jouait au cartes », dira-t-il quelques semaines après son départ. Il sera champion avec Anderlecht la même année. Aujourd’hui, il est toujours en instance de départ à Anderlecht mais une opération du genou aura eu raison d’un transfert dans un pays du Golfe.

© BELGA



Matthieu Dossevi : décisif avec une assist pour Santini à trois minutes du terme, l’international togolais quittera le Standard à l’été 2018 direction Metz. Après la relégation du club français, il signe à Toulouse où il jouait, cette saison…. La relégation.

© BELGA



Jean-Luc Dompé : premier buteur de la finale, le Français n’a jamais réussi à s’imposer au Standard où son comportement non professionnel aura eu raison de lui. Les deux parties se séparent en janvier 2017. Après des passages à Eupen, Amiens et Gand ; il est désormais prêté à Zulte Waregem.

Edmilson Junior : le Belgo-brésilien est encore resté au club deux saisons après avoir levé cette Coupe et en remporté une autre en 2018. Edmilson Junior succombera à l’appel du Qatar à l’été 2018. Depuis bientôt deux ans, il évolue à Al-Duhail et il aurait pu revenir au Standard l’hiver dernier.

Ivan Santini : malgré ses 15 buts, dont celui victorieux face à Bruges, le géant croate est venu un an après son arrivée. Santini partira à Caen où il pante 27 roses avant de revenir en Belgique à… Anderlecht. Son passage chez les Mauves sera similaire à celui chez les Rouches, malgré ses 16 buts, il ne convainc pas. L’été dernier, il signe en Chine à Jiangsu Suning.

© BELGA



Yannick Ferrera : le coach bruxellois n’arrivera pas à convaincre la direction liégeoise qui l’aura pourtant confirmé après cette victoire. Il quittera les Rouches le 6 septembre 2016 avant de signer, une semaine plus tard, à Malines. Il passera ensuite par Waasland-Beveren de juillet à novembre 2018. Depuis le mois d’octobre 2019, il s’épanouit en Arabie à Al-Fateh.