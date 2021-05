Comme nous vous l’annoncions dimanche dernier, les chemins de Michel Preud’homme et du Standard vont se séparer le 1er juillet prochain. Pour rappel, celui qui avait ramené le titre à Sclessin après 25 ans d’attente était revenu en 2018 sur base d’un contrat de quatre ans. À l’époque, le Liégeois arborait de multiples casquettes : T1, vice-président, administrateur ou encore directeur sportif.

Ce contrat, il a été modifié il y a un peu plus d’un an, lorsque Preud’homme a décidé de faire un pas de côté, pour se transformer en un contrat d’un an, à mi-temps, avec une année supplémentaire en option. C’est cette dernière qui ne sera pas levée, laissant l’homme de 62 ans libre dès le 1er juillet.