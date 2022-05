Comme nous l’écrivions récemment, des pistes allemandes existaient (777 Partners souhaitant s’inspirer du modèle de Leipzig, entre autres), mais une autre mène en MLS et à New York City plus précisément. Selon nos informations, les dirigeants de 777 Partners ont pris le pouls avec les représentants du coach norvégien Ronny Deila (46 ans). Ce dernier n’a pas encore pris langue directement avec les patrons américains des Rouches qui le tiennent en haute estime tout comme… Fergal Harkin.

L’Irlandais connaît bien Deila puisqu’il l’a aidé à devenir T1 du Celtic Glasgow en 2014 avec lesquels il a remporté deux titres consécutifs. Avant cela, il a été champion de Norvège avec Stromsgosted. Il est actif à New York City depuis janvier 2020 et a remporté la MLS Cup en 2021.