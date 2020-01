"La vie est faite de choix. Certains seront contents, d'autres non". Son transfert à Al-Whada officiel, Paul-José Mpoku a publié un message d'adieu sur Facebook.

Il y remercie la direction du Standard et Michel Preud'homme, ainsi que différents membres du staff, du personnel et ses équipiers. Enfin, il s'adresse aux supporters. "Merci à vous, chers supporters, vous qui nous soutenez au quotidien qu’il pleuve, qu’il neige vous êtes là, merci. Ne lâchez rien car le Standard c’est d’abord vous. Les joueurs, dirigeants et staffs passent mais vous, vous ne passez pas. Rouche jusqu’à la muerte et ça, personne ne pourra me l’enlever."

"Ce n'est pas un adieu mais juste un au revoir", conclut le joueur.