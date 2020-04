RTL va rediffuser les deux finales de Coupe de Belgique du Standard et... supprimer Stéphane Pauwels des plateaux ! © Belga Standard Rédaction

Le Standard a remporté les Coupes de Belgique en 2016 et 2018. Des bons souvenirs pour les fans rouches. D'ailleurs, ceux-ci pourront revivre les deux finales concernées les dimanches 12 et 19 avril (à 14 heures) sur Club RTL. Mais il ne s'agira pas d'une simple rediffusion pour autant puisque, selon nos confrères de Sudinfo, Anne Ruwet va enregistrer de nouveaux "plateaux" d'avant et d'après match.



Pourquoi ne pas simplement repasser ceux qui avaient été faits à l'époque ? Pour éviter de mettre à l'écran Stéphane Pauwels, écarté d'antenne suite à ses problèmes judiciaires.