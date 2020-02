Pour rappel, le club trudonnaire, qui se déplacera à Sclessin la semaine prochaine, réclame 40 % du transfert d’Edmilson Junior à Al-Duhail

Après avoir déposé plainte au pénal contre le Standard et son président Bruno Venanzi, le club de Saint-Trond a répété l’opération mais devant la Fifa cette fois comme le précisent nos confrères de Foot Magazine. Le STVV réclame toujours au Standard les 40 % de la plus-value enregistrée par les Rouches sur le transfert d’Edmilson Junior au Qatar à Al-Duhail, soit un montant de 1,28M€. Le Standard a été averti de la plainte déposée par son homologue trudonnaire. Reste désormais à voir si la Fifa se déclarera, ou non, incompétente dans la mesure où il s’agit d’un litige entre deux clubs belges. « Il s’agit d’un différent entre deux clubs qui est potentiellement un litige. A cette heure, nous n’avons pas encore eu écho de la plainte. On est totalement serein par rapport à ce dossier-là », déclarait le directeur général du Standard, Alexandre Grosjean, dans le Grand Debrief le lundi 17 février. Précisons que les enquêteurs ont également entendu plusieurs agents qui ont réalisé la transaction.