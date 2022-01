Il reste moins de 24 heures à la direction liégeoise pour dégraisser un noyau pléthorique et tenter d’y apporter encore un peu de qualité. Jusqu’à présent, et ce, malgré la défaite contre Malines, le mercato hivernal est une réussite. Mais il ne le sera totalement qu’une fois des joueurs au gros contrat partis.

C’est dans cette optique que Maxime Lestienne, pas repris dimanche, rejoindrait Singapour, et ce, à cinq mois de la fin de son contrat. Le joueur aurait déjà résilié son logement liégeois et n’était plus présent au club ces derniers jours. Le Standard ne percevra aucune indemnité de départ et économisera par contre un salaire plutôt important. En tribune dimanche, Samuel Bastien n’entre plus dans les plans mais il y a finalement peu de chances qu’il parte, faute d’intérêt concret. Hamza Rafia, éliminé avec la Tunisie à la Can, pourrait rentrer à la Juventus.

Enfin, il semble que ces dernières heures, Saint-Trond soit revenu à la charge pour Joao Klauss que Malines désire également mais qui n’arrive pas à se mettre d’accord avec Hoffenheim. Le club allemand est donc à nouveau en discussion avec les Trudonnaires qui souhaitent encore s’attacher les services d’Ameen Al-Dakhil. Monté au jeu, Jackson Muleka est encore susceptible de partir mais le Standard ne se séparerait finalement pas de Klauss et Muleka. Ce serait l’un ou l’autre. En interne, Muleka a précisé son envie de rester pour gagner sa place.

Pathé Mboup, jeune attaquant, a passé les tests

Samedi, le Standard a entériné le départ de Collins Fai pour Al-Taï (Arabie saoudite) contre 300 000 €. En cas de départ, le Standard tentera de ficeler deux arrivées ce lundi (notamment pour renforcer son flanc gauche).

Dimanche soir, un jeune attaquant sénégalais de 18 ans provenant de l’Académie Sacré-Cœur de Dakar, Pathé Mboup, était présent avec son agent et son coach. Il pourrait signer ce lundi si ses tests physiques et médicaux, visiblement déjà réalisés, sont jugés satisfaisants.