Il n’y a pas que sur la pelouse que le Standard et Saint-Trond se sont opposés ces derniers mois. Sur le terrain judiciaire, l’affaire Edmilson a déchiré les deux camps. Le club trudonnaire avait déposé une plainte devant le tribunal de Hasselt, s’estimant floué d’une plus-value de 1,28 million € lors du transfert de l’ailier belgo-brésilien à Al-Duhail. En cas de condamnation, cette affaire aurait pu avoir de fâcheuses conséquences et mettre en danger le rachat du Standard.

Mais, fin octobre dernier, alors que le tribunal d’Hasselt devait statuer sur le dossier, Bruno Venanzi avait demandé des compléments d’enquête reportant l’affaire. Puis, il avait tenté de trouver un accord à l’amiable avec les Canaris. Cet accord à l’amiable (définitif) avait été trouvé en janvier, à la suite du prêt de Joao Klauss (par Hoffenheim) à Saint-Trond et de la vente d’Ameen Al-Dakhil aux Trudonnaires contre la somme de 500 000 € alors que le joueur en valait deux fois plus. Ces deux mouvements ont permis aux relations entre Saint-Trond et le Standard de s’assainir puisque les Trudonnaires avaient retiré la plainte.

Si le dossier est toujours à l’instruction, le fait que Saint-Trond n’ait plus de grief devrait, selon nos informations, permettre à l’action d’être définitivement éteinte. Quant à la Fifa, qui aurait pu exclure le Standard de la compétition européenne et le sanctionner d’une interdiction de transfert, elle n’a jamais été impliquée dans le dossier, qui ne lui a pas été transmis.