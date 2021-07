Il y a un an, il avait été l’auteur du premier but de la saison du Standard face au Cercle Bruges, lançant par la même occasion un début de saison canon. Mais après deux petits matches (et deux buts), une blessure aux ischios et les tractations autour d’un éventuel transfert l’avaient coupé net dans son élan, avant de vivre une saison très compliquée. (...)