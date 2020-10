En collaboration avec Michaël Noël, le médian du Standard vient de lancer la Samuel Bastien Academy, dans les installations du RFC Spy. Les premiers entraînements (spécifiques) auront lieu dès ce lundi 5 octobre.

C’est un projet qui lui tenait à cœur. Et il vient de voir le jour. Originaire de la région de Namur, Samuel Bastien n’a jamais caché son attachement à ses racines. Le projet d’association que lui a proposé Michaël Noël (entraîneur de Bossière en P2B namuroise) lui a donc directement parlé. "Cela fait plusieurs années que j’y pensais mais je voulais m’entourer des bonnes personnes. On a eu beaucoup de discussions et l’idée a pris forme. Je pense que c’est le bon moment. Lancer une Académie dans ma région est important pour moi, j’espère que ma notoriété pourra faire grandir les enfants et les aider à atteindre leurs rêves… et pourquoi pas faire une meilleure carrière que moi", a expliqué le médian du Standard lors d’une conférence de presse organisée vendredi soir au RFC Spy, là où les premiers entraînements de la Samuel Bastien Academy seront donnés.



(...)