Cela a été une des premières décisions de Mbaye Leye en tant que coach du Standard : changer de capitaine. "Avant de donner le brassard à Mehdi, j’ai demandé l’accord aux vice-capitaines, Samuel et Arnaud", avait-il précisé.

Intronisé suite à la blessure de Zinho Vanheusden, Samuel Bastien n’a pas mal pris le choix de son nouveau coach. "Pas du tout", assure-t-il avec aplomb. "Le coach m’a parlé dès son premier jour, il m’a expliqué certaines choses et je n’avais aucun problème avec ça. C’est l’équipe avant tout. Aussi, je suis content pour Mehdi car on le voit plus souriant, plus épanoui. Encore une fois, c’est le groupe qui prime."

Plus épanoui, l’ensemble du vestiaire semble l’être depuis la prise de fonction de Leye. "Un changement de coach amène souvent une nouvelle vague dans un groupe. Tout le monde est heureux et travaille dur. Il y a une nouvelle tactique, de nouveaux rôles, tout le monde est heureux et cela se voit sur le terrain."

Où son rôle a changé. Au point que le médian axial semble mieux dans son jeu depuis deux semaines. "Le coach me demande de trouver de l’équilibre dans le milieu et de m’infiltrer davantage comme je le faisais la saison dernière. Aujourd’hui, je pars de plus bas et cela me convient mieux."

Le natif de Meux a également observé une prise de conscience au sein du vestiaire. "Ces deux derniers matchs, on les aurait peut-être perdus en 2020. On est plus concentrés, le fighting spirit est bien plus présent. Au Cercle, on a su s’imposer 0-1 en subissant car la mentalité était bonne. C’est cela qu’on doit reproduire à chaque rencontre."

À commencer par Malines ce mercredi. "Ils sont sur un 12 sur 12 mais on sait pourquoi on y va : continuer sur notre lancée."