Conscient que les Rouches sont extrêmement décevants ces dernières semaines, il ne cache pas attendre le (petit) break hivernal avec impatience. "La trêve nous fera le plus grand bien mais avant cela, il reste un match à jouer. On se doit d’être à fond pour bien terminer l’année." Et prendre un bol d’air frais. M. J.