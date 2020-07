Quatre mois et demi plus tard, les Rouches ont fait le retour à la maison. Pour leur première à Sclessin depuis le 7 mars et un partage face à Saint-Trond, Samuel Bastien et les Liégeois se sont inclinés 1-2 face à Nice. Dans un stade complètement vide auquel ils vont devoir s’habituer.

(...)