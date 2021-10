Samuel Bastien a ravalé sa frustration. Comme tous les Liégeois, il a mal dormi dans la nuit de samedi à dimanche, après ce partage concédé face à OHL dans les dernières minutes (2-2). S’il veut tirer les leçons de cette désillusion, il veut aussi mettre l’accent sur le positif.

Samuel, comment expliquer cette fin de match galvaudée face à Louvain ?

"Il y a eu un manque de concentration. Je pense qu’à 2-0 on a pensé que plus rien ne pouvait nous arriver. Encaisser deux fois comme cela, cela ne peut pas arriver. Il faut faire preuve de plus de maturité. Quand on est un peu trop à l’aise, les adversaires en profitent. C’est de la naïveté. On a commis des erreurs et il faut les corriger. Cela aurait dû être un nouveau départ, mais cela n’a pas été le cas."

(...)