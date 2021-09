Le médian du Standard a opté pour la sélection congolaise. Un choix sentimental autant que sportif.

C’était un voyage pour son histoire, personnelle et sportive.

L’été passé, Samuel Bastien a découvert le Congo, avec Paul-José Mpoku, Joris et Rayan Kayembe. Un voyage programmé de longue date, dans le pays dont il tire ses origines. Né en Belgique, d’une maman congolaise et adopté par une famille namuroise, le médian n’avait jamais coupé le cordon, et il voulait "voir de mes propres yeux" ce pays dont il avait entendu parler et dont il partage la culture.

Il y a vu, dit-il, "la réalité des choses, un pays assez pauvre", mais "des gens qui sont heureux avec ce qu’ils ont". Ce voyage a été une prise de conscience, aussi. "On se plaint pour certaines choses, ici en Belgique, mais cela donne à réfléchir quand on voit les gens qui n’ont pas grand-chose pour vivre, mais plein d’amour et d’humilité."

Samuel Bastien veut aider la population sur place; il a fait don d’équipements à une académie locale. Ce voyage "m’a fait du bien", admet-il.

