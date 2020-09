Samuel Bastien de retour avec le groupe ce mardi Standard Kevin Sauvage Le médian reprend l'entraînement mais il sera encore trop juste pour le match de jeudi face à Fehervar.

© BELGA

Sorti sur blessure en fin de match à Waasland-Beveren lors de la deuxième journée, Samuel Bastien apprenait, le lendemain, le verdict : désinsertion myotendineuse du demi-membraneux gauche (ischio-jambiers). Le médian en était quitte pour six à huit semaines de repos. Un peu plus de cinq semaines plus tard, le vice-capitaine liégeois entrevoit le bout du tunnel. Bastien ne ressent plus de douleur depuis la semaine dernière, il a même déjà pris part aux échauffements avec ballon. Ce mardi, Philippe Montanier saluera le retour définitif de Bastien avec le groupe. Le match de jeudi face à Fehervar arrivera tout de même trop vite.