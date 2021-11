Sans contrat, Kevin Mirallas s'entraîne avec le Standard ! Standard La Rédaction L'ancien Diable rouge entretient sa forme du côté de Liège. © Belga

Malgré une bonne saison 2020-2021 en Turquie, avec 7 buts et 6 assists en 31 matches avec Gaziantep, Kevin Mirallas n'y avait pas prolongé son contrat d'un an. Il est donc sans club et à la recherche d'un nouveau défi.



Pour éviter de perdre la forme, l'ailier de 34 ans continue à s'entraîner. Et c'est au Standard qu'il a trouvé un point de chute, selon nos confrères de Sudpresse. C'est ainsi que l'ancien Diable rouge peut profiter des installations liégeoises en participant aux séances collectives des Espoirs. Les jeunes rouches peuvent donc profiter de l'expérience du joueur qui devrait toutefois ne pas s'éterniser à Liège puisqu'il n'est pas question de lui faire signer un contrat.



Avant lui, Goreux, Ciman, Van Damme ou encore Witsel étaient venus s'entraîner à l'académie à des moments de leur carrière où ils avaient besoin de s'entretenir.