Une victoire, trois partages, trois défaites et beaucoup de questions. Voilà le résumé du début de saison du Standard à domicile. Son seul succès, jusqu’ici, a été arraché contre Ostende (1-0), grâce à une phase longtemps commentée, qui aurait peut-être été tranchée autrement quelques semaines plus tard avec l’introduction de la ligne 3D en plus du VAR.