On ne peut pas faire tout dire aux statistiques. Mais en comparant celles de Selim Amallah la saison dernière (quinze buts, quatre assists) et cette saison (deux buts, deux assists), on se rend compte à quel point l’international marocain a perdu son influence sur le collectif du Standard. C’est sans doute une des explications du manque de réalisme offensif liégeois depuis plusieurs mois.