Malgré la victoire sur le fil à Eupen, Selim Amallah n’avait pas la tête des meilleurs jours. Et pour cause, le médian ne se satisfaisait pas de sa prestation sur la pelouse du Kehrweg. “C’était un peu compliqué pour moi”, regrettait-il au moment de s’arrêter devant nous quand nous l’y avons invité.

La rencontre d’Amallah avait pourtant bien débuté, avec une infiltration dans le dos de la défense qui avait failli payer, mais sa reprise sur une ouverture lumineuse de Mehdi Carcela trouvait la barre. Une action 100 % marocaine qui aurait représenté un beau symbole une semaine après les débuts internationaux d’Amallah.

C’est par la suite que les choses se sont corsées pour l’ancien Hurlu, son premier critique. “Dos au jeu, j’aurais dû jouer de manière un peu plus musclée quand on me donnait le ballon, mais j’ai quand même travaillé pour l’équipe.” Voyait-il dans ses matchs avec le Maroc une explication à cette prestation qui ne répondait pas à ses attentes ? “Je ne veux pas sortir l’excuse des voyages avec la sélection marocaine”, ajoute le nouveau Lion de l’Atlas qui comptait 13 700 kilomètres dans les pattes.

Titulaire contre la Mauritanie (0-0), il avait répondu aux attentes comme en attestent les nombreux commentaires positifs à son égard sur les réseaux sociaux. Quatre jours plus tard, il montait au jeu à neuf minutes du terme lors du succès 0-3 contre le Burundi. De quoi bien lancer la carrière internationale du natif de Hautrage, qui retrouvait le sourire pour évoquer ses débuts.

“J’ai été bien accueilli et mon intégration s’est bien passée. Je suis très fier de jouer pour le Maroc”, ponctuait-il avant de s’engouffrer dans le car de l’équipe qui l’attendait.