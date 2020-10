Alors que les internationaux liégeois reviennent au compte-gouttes (Aleksandar Boljevic, Gojko Cimirot et Kostas Laifis n’ont pas encore rejoint le groupe), le Standard se prépare à affronter le Club Bruges samedi soir. Pour un choc que pourrait manquer Selim Amallah, qui est revenu de la sélection marocaine avec une douleur au genou.

"Mais ça n’a pas l’air trop méchant", rassurait Philippe Montanier ce jeudi. L’entraîneur français, qui pourra compter sur Obbi Oulare et Felipe Avenatti (mais pas sur Jackson Muleka), va devoir travailler sur la gestion de son groupe, qui va enchaîner sept matches en 22 jours. Les nouveaux venus, Laurent Jans et Eddy Sylvestre, pourraient déjà obtenir du temps.

"Au matin du 6 octobre, j’étais très content de ces arrivées dans un secteur où nous étions un peu court… et du fait qu’on soit parvenu à conserver nos cadres", ne cachait pas le T1 des Rouches. Qui espère voir ses hommes confirmer après leur victoire à Charleroi qui avait un air de match-référence. "On était à la recherche d’un match plein et on l’a fait. Cette victoire au Sporting peut nous donner encore plus de confiance. Les joueurs ont pris conscience de leur qualité et de leur niveau."

Et ils peuvent envoyer un message à la Pro League en battant le favori du championnat ce samedi à Sclessin. "Mais nous restons de modestes outsiders face à cette équipe brugeoise de grande qualité, qui possède des joueurs de haut niveau dans chaque ligne et qui peut s’appuyer sur de la stabilité. C’est l’équipe la plus constante du championnat et parvenir à la battre serait une manière de prouver que nous sommes une équipe qui progresse et qui a un peu de qualité", terminait Montanier dans un sourire.