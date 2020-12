De retour dans le groupe après plus d’un mois d’absence, Selim Amallah faisait la moue après la rencontre. "Je suis content d’être de retour, mais pas dans ces circonstances."

Alors que le Standard peine à marquer des buts cette saison, Selim Amallah pourrait être le joueur décisif tant attendu. "En raison de ma position sur le terrain, je me dois d’être décisif. Je sais qu’on attend cela de moi. Je vais tout faire pour aider mes coéquipiers."

Après le but d’ouverture tombé très tôt, les Rouches n’ont pas accéléré pour donner un nouveau coup derrière la tête des Gantois. "On a joué avec le frein à main", précisait l’international marocain. "On devait jouer plus haut, aller leur mettre la pression pour les faire douter davantage mais on ne l’a pas fait et on les a remis dans le match."

Après plus d’un mois sans la moindre victoire en Pro League, les supporters liégeois commencent à trouver le temps long. Certains n’hésitent même pas à demander la tête du coach, Philippe Montanier. Selim Amallah, lui, assure que le groupe vit parfaitement bien malgré la période délicate. "Bien sûr que la cohésion est toujours présente. L’ambiance dans le groupe est parfaite, je n’ai jamais vu une ambiance pareille. Quant au coach, il encourage tout le monde. C’est normal que les supporters soient fâchés ; ils attendent des victoires et cela ne vient pas. On va tout faire pour aller chercher un maximum de points dans ces trois derniers matchs."