Il l'avait confié à la DH dimanche dernier après la défaite contre Malines : Selim Amallah a opté pour la sélection marocaine.Repris lors du dernier rassemblement, il n'avait pas joué et la porte des Diables lui restait donc ouverte. C'en est terminé depuis ce vendredi puisque le natif d'Hautrage est dans le onze de base de Vahid Halilhodžić qui reçoit la Mauritanie. Rencontre qualificative pour la prochaine CAN, et donc officielle au contraire du dernier amical pour lequel il avait été convoqué.Figurent aussi dans ce groupe la République centrafricaine et le Burundi, où se déplaceront les Lions de l'Atlas mardi.Mehdi Carcela ne fait quant à lui pas partie de la sélection.