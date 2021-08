Non retenu lors des premiers matchs de la saison face à Genk et à Zulte Waregem, comme cela avait été le cas lors des derniers matchs de préparation alors qu’il était fit (malgré le fait que sa préparation a été retardée par un test positif au coronavirus à son retour de vacances), Selim Amallah a fait son retour dans le noyau rouche ces dernières semaines. Petit à petit. Une montée au jeu face à l’Antwerp ponctuée par un assist malgré la gifle reçue, deux titularisations de rang et, désormais, un but qui rapporte trois points. Le joueur le plus décisif de la saison passée est de retour.

"Je ne suis pas encore au top de ma forme, comme on a pu le voir en première période notamment, mais ça revient crescendo", explique l’international marocain. "Pour être dans le rythme, il faut jouer des matchs. Et ça revient. Je pense avoir montré au coach que j’avais ma place dans l’équipe. Et je suis de retour."

Mais pour combien de temps ? Lorsqu’on lui demande s’il sera toujours Rouche le premier septembre, Amallah sourit de manière gênée. Puis se montre très évasif. "J’ai mon contrat…"

Veut-il rester ? "Là, vous en demandez trop... Question suivante." Suivi d’un long silence qui en dit long. Et de quelques analyses sur la rencontre. "On a remporté un match qui n’était pas facile. On est sur la bonne voie mais on doit désormais acquérir la régularité."

Reste à savoir si ça sera avec ou sans lui. Mais ses intentions semblent claires. À l’inverse de la validité de son but.