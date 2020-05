Semih Altikulac, un flanc gauche de 18 ans, a été présenté à la direction liégeoise.



© D.R.

Alors que l’incertitude plane toujours quant à la volonté de Michel Preud’homme de prolonger l’aventure sur le banc, cela continue à s’activer en coulisses pour préparer la prochaine saison.On l’a dit et le président Venanzi l’a précisé, le Standard ne dépensera plus de folles sommes durant ce mercato d’été et se tournera davantage vers son Académie. Quant au recrutement, il se voudra ciblé sur des jeunes joueurs à haut potentiel. C’est dans cette catégorie que figure Semih Altikulac.A 18 ans, ce flanc gauche provient de l’Olympique Lyonnais qu’il avait rejoint en 2017 après des passages à l’AS Elsau Portugais Strasbourg (2008), au RC Strasbourg (2009-2011), et au SC Schiltigheim (2011-2017).En fin de contrat, ce gaucher polyvalent capable d’évoluer tant en tant que back qu’un cran au-dessus a été présenté à la direction liégeoise. Des discussions sont en cours même si, à l’heure actuelle, rien n’est encore ficelé dans ce dossier. Jeune et prometteur, Semih, qui a un frère jumeaux, Melih, qui l’a suivi dans tous ses clubs, a la double nationalité turque et française et il est international turc U18.