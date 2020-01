Standard Shamir pas qualifié contre Ostende ? "Je n’ai pas encore mon permis de travail" Maxime Jacques

Présenté à la presse ce mardi, Eden Shamir n’a pas pu cacher son bonheur de rejoindre le Standard. "C’est un grand honneur de rejoindre ce club." Son sourire en dit long. Au moment de dire ses premiers mots en tant que joueur du Standard, Eden Shamir (24 ans) a eu du mal à cacher sa satisfaction. "Je suis très heureux de rejoindre un club comme le Standard, cela a été une décision très facile pour moi. Je n’ai pas hésité longtemps." Pour quitter le club d’Hapoel Beer Sheva, qu’il avait rejoint il y a six mois seulement en provenance d'Ironi Kiryat Shmona.



"C’est arrivé très vite mais c’était une belle opportunité. Je veux remercie le club de Beer Sheva qui m’a laissé faire ce transfert. Je suis en contact avec le Standard depuis deux semaines et au début, c’était un peu surprenant comme je venais à peine d’arriver dans mon nouveau club. Mais je voulais vraiment faire ce pas en avant." Ambitieux, Shamir espère être capable d’intégrer l’équipe le plus vite possible. "J’espère que mon temps d’intégration ne sera pas trop long. Les premiers entraînements se sont bien déroulés, même si le tempo est plus élevé qu’en Israël. Mais je suis prêt à me donner à 100 %." Capable de jouer comme numéro 6 ou numéro 8, le médian avoue aimer se projeter vers l’avant.



"J’ai aussi un jeu de tête qui peut être intéressant offensivement et défensivement. J’ai déjà marqué pas mal de buts de la tête." Mais il ne devrait pas encore être en mesure de le faire face à Ostende. "Je n’ai pas encore reçu mon permis de travail donc je ne pense pas que je serai en mesure de jouer. Cela devrait encore prendre quelques jours."



Qu’il mettra à profit pour continuer une intégration qui semble se bien se dérouler. Ses premiers entraînements ont, en tout cas, séduits.