Alors que le coup d’envoi officiel de la saison 2021-2022 est programmé pour ce vendredi (20h45) avec la réception de Genk, il a surtout été question de transferts sortants à Sclessin ces dernières semaines.

Il y a bien évidemment eu le cas Michel-Ange Balikwisha, finalement parti pour l’Antwerp contre un chèque de plus de 6 M€ et qui a suscité bien des tensions et des réactions chez les fans rouches. Depuis plusieurs jours, ces derniers ont peur de voir filer un autre jeune prometteur en la personne de Hugo Siquet.