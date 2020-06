Les Rouches ont repris les entraînements sur terrain avec ballon mais sans contact.

Des sourires, des ballons… mais pas de contact. La première séance d’entraînement des Rouches avec Philippe Montanier comme entraîneur s’est déroulée dans la bonne humeur ce mercredi à l’Académie Robert Louis-Dreyfus. L’occasion d’apercevoir Laurent Henkinet, la seule nouvelle tête du noyau liégeois. Si sa signature pour trois ans n’a pas encore été officialisée, le portier arrivé d’OHL était déjà bien présent sous ses nouvelles couleurs.

Le reste du noyau était au complet, à deux exceptions près : Kostas Laifis et Moussa Sissako. Le premier bénéficie d’une semaine de congé supplémentaire après avoir été mis en quarantaine à son retour à Chypre. Le second était présent à l’Académie… avec des béquilles. Moussa Sissako, dont l’option vient d’être levée par le Standard (qui a dépensé 400 000 euros pour s’offrir les services de l’ancien du PSG) s’est fracturé le 5e métatarse du pied droit et a été opéré la semaine dernière. Il avait déjà reçu un coup à cet endroit lors du dernier entraînement de la défunte saison et avait été ménagé par le staff médical. Après une période d’amélioration, Sissako a ressenti une nouvelle douleur il y a quinze jours lors d’une séance individuelle. Afin d’éviter toute récidive, le club liégeois a pris la décision de l’opérer afin qu’il soit opérationnel pour la reprise. Son indisponibilité est évaluée entre 8 et 12 semaines.

Durant l’entraînement, Mergim Vojvoda a lui aussi ressenti une douleur. Au genou. L’international kosovar a stoppé l’entraînement par précaution. Sa blessure n’est, a priori, pas grave. Elle serait la conséquence de l’accumulation de courses sur surface dure durant la période de trêve.

Évidemment, toutes les mesures du protocole sanitaire de la Pro League ont été respectées durant la séance (joueurs testés, prise de température, pas de contact, pas de douche, pas d’accès au vestiaire...). Ce sera encore le cas jusqu’au 30 juin.

Les 28 joueurs présents : Bodart, Henkinet, Gillet, Godfroid, Bokadi, Vanheusden, Dussenne, Gavory, Vojvoda, Fai, Bastien, Cimirot, Shamir, Amallah, Raskin, Boljevic, Lestienne, Mehdi Carcela, Joachim Carcela, Pavlovic, William Balikwisha, Michel-Ange Balikwisha, Ntelo, Oulare, Avenatti, Cop, Dragus, Tapsoba.