Sissako rêve de la finale de Coupe avec le Standard: "Le match le plus important de ma jeune carrière" Standard Maxime Jacques © BELGA

Révélation des derniers matchs, Moussa Sissako (20 ans) ne veut pas s’arrêter là.



Si tout n’est pas rose ces dernières semaines au Standard, l’éclosion de Moussa Sissako fait partie des points de satisfaction. Titulaire lors des deux derniers matchs, le défenseur de 20 ans a marqué des points. "C’était le bon moment pour l’intégrer à l’équipe", souligne Mbaye Leye. "Moussa a été blessé en début de saison et il a éprouvé des difficultés à revenir dans le coup mais je revois le joueur que j’avais apprécié la saison dernière. Il a saisi sa chance et nous apporte de l’explosivité, de la vitesse et sa qualité de longs ballons."



(...)