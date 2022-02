Le Standard pensait tenir une victoire sur le fil, face au Cercle. Et Sissako, lui, se voyait déjà comme le héros de la partie pour son premier but avec la vareuse rouche, fêtant même cela en enlevant sa vareuse, de rage.Mais c'était sans compter sur l'intervention du VAR qui annulait le but de Moussa Sissako (mais pas sa carte jaune pour avoir enlevé son maillot) après de longues minutes d'hésitation. Frustrant, forcément, pour le défenseur qui, après la rencontre, partageait son ressenti sur Twitter: "Une blague... même les ongles rentrent en compte dans le hors-jeu maintenant."A l'interview, le joueur avait déjà fait savoir son mécontentement: "J'ai revu l'image et je trouve cette décision difficile, même un peu méchante. Je suis très déçu car on méritait de gagner." Quant à sa carte jaune, il compte bien "demander à ce qu'elle soit annulée." Ce serait un moindre mal.