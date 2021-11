Pour ce second volet de SL16 Inside, l’immersion au cœur du centre de formation des Rouches, c’est le directeur sportif, Reginal Goreux, qui nous parle de la stratégie mise en place chez les jeunes.

Le mois dernier, nous vous avons fait découvrir un tout nouveau format, SL16 Inside qui vous emmène au cœur du quotidien des acteurs du centre de formation du Standard. Après le directeur du centre de formation, c’est aujourd’hui au tour de son directeur sportif, l’ancien latéral droit des Liégeois, Reginal Goreux, de présenter son projet.

Reginal, quelles sont les caractéristiques d’un joueur formé au Standard ?

« Il y a trois points qui sont fondamentaux : le mental, le physique et le foot. Ce qu’on veut avant tout, c’est former des athlètes de haut niveau qui ne flanchent pas mentalement quand ils sont dans le dur. Physiquement, ils doivent de suite entrer dans la norme. Aujourd’hui, le talent ne suffit plus au Standard. Voilà ce qu’on attend d’un jeune qui intègre notre centre de formation. »



(...)