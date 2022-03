Pour ce dernier volet de la première saison de SL16 Inside, Ingrid Vanherle, directrice opérationnelle du centre de formation liégeois revient sur les dernières innovations.

Ingrid, pouvez-vous retracer votre parcours au SL16 Football Campus ?

« Je suis arrivée en 2015 à la demande de Bruno Venanzi qui souhaitait une présence féminine au centre de formation. J’ai endossé le rôle de directrice générale et on a rapidement vu qu’il y avait trop de tâches entre le sportif et l’administratif. Il a fallu faire un choix et je me suis porté vers la seconde branche. Aujourd’hui, je suis donc directrice opérationnelle.»

Justement, en quoi est-ce que cela consiste ?

« Il n’y a pas vraiment une journée type. On ne sait jamais ce qu’il va se passer. Par exemple, un match annulé engendre un changement de terrain, des modifications pour les navettes amenant les jeunes au centre de formation depuis les écoles etc. Il faut toujours être dans l’action et la réaction. Comme je dis toujours, je dois faire tout ce que ceux qui sont sur le terrain ne font pas. Si le sportif est content, c’est que notre job a été bien fait en amont. Le but est que les sportifs, j’entends par là les jeunes mais aussi les formateurs, n’aient qu’à penser au foot et à rien d’autre. Cela demande une bonne organisation et de la structure. C’est mon côté flamand qui entre en jeu (rires). Je suis assez pointue, j’aime que tout soit fait dans les moindres détails. C’est un plus mais cela peut amener un certains stress chez les collaborateurs que je gère car je suis constamment dans le contrôle. Le sportif a besoin que l’administratif et l’opérationnel soient au top pour bien fonctionner. »