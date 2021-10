Tous les mois, nous vous proposons une immersion au cœur du centre de formation des Rouches, le SL16 Football Campus.

Au travers d’interviews de divers acteurs qui font l’actualité du SL16, nous vous offrirons un regard sur ce qui s’y passe, comment les jeunes pousses rouches sont formés à rejoindre l’équipe première. Pour ce premier volet de SL16 Inside, nous vous proposons l’interview du directeur du centre de formation liégeois, Pierre Locht. Il y présente, notamment, le projet SL16.





Pierre Locht, merci de nous accueillir, à quand remonte le projet de refonte du centre de formation ?

"Il a démarré en janvier 2017 lorsque Bruno Venanzi a décidé d’investir davantage dans la formation. Il m’a demandé de réaliser un audit de l’Académie afin de dresser un diagnostic sur tous les aspects tels que l’organisation sportive ou encore le financier pour qu’on puisse se rendre compte de comment étaient alloués tous les moyens. J’ai alors fait une série de recommandations pour jeter les bases d’un nouveau projet que le président m’a alors demandé de mener."



Justement, ce projet, pouvez-vous nous le décrire.

"On s’est rendu compte qu’il fallait stabiliser et renforcer le centre de formation. Il y avait des gens en place mais qui n’avaient pas forcément la capacité de prendre des décisions qu’ils voulaient prendre. Ils devaient souvent attendre ou passer via des gens qui ne connaissaient pas la réalité du terrain. Ensuite, à côté de ce volet autonomie et stabilité, on a voulu investir davantage dans le structurel plutôt que dans un ou deux talents qui seraient soit disant courtisés par les plus grands européens. »

Histoire d’éviter les erreurs du passé ?

"Il y avait parfois une surenchère pour certains joueurs ce qui n’était pas forcément un gage de réussite ou une certitude que ces jeunes restent chez nous. On ne voulait plus investir des gros montants dans les joueurs mais renforcer la structure sportive, le recrutement ainsi que la structure opérationnelle. Un exemple, on voyait partir des joueurs à Genk car ces derniers proposaient des navettes pour les entraînements. C’est notamment une des choses mises en place."



(...)