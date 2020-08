Les plus optimistes y verront une victoire chez le leader. Les plus pessimistes y verront trois points remportés chez un promu. La vérité se situe sans doute entre les deux. Mais le Standard peut aborder la trêve internationale avec le sentiment du devoir accompli. Et bien accompli.

Car cette victoire 0-3 au Beerschot n’était pas gagnée d’avance. Loin de là. Face à une équipe en pleine confiance, qui restait sur un neuf sur neuf et une victoire au Club Bruges, les Rouches ont réussi à faire oublier que Samuel Bastien et Selim Amallah, deux des joueurs les plus talentueux (et bankables) du noyau, étaient absents. Et que Mehdi Carcela n’avait toujours pas décollé du banc.

(...)