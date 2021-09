Six buts et autant d’assists auront suffi à Joao Klauss lors de la deuxième moitié de saison passée pour devenir un des chouchous du public rouche. Des fans qu’il a enfin découverts cette saison dans une configuration normale. Après huit journées, le buteur brésilien revient sur la fin de saison dernière, évoque l’actuelle, ses ambitions et son futur.