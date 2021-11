Un roc, une assurance risques, une stabilité à toute épreuve. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire Kostas Laifis. À 28 ans, le Chypriote est une valeur sûre de notre compétition et ce, depuis de nombreuses années. S’il n’est pas le plus extraverti, loin de là, le défenseur central est pourtant un des tauliers du vestiaire rouche. Avec Collins Fai (arrivé en janvier 2016), il est le plus ancien du groupe en termes de longévité (Mehdi Carcela comptabilise le plus de saisons jouées au club mais il a connu trois passages au Standard).