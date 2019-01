Découvrez toutes les infos sur la journée des Rouches en stage à Marbella.

Sa et Djenepo en individuel. Victime d'une contracture au mollet gauche lors du match amical face à Mayence (victoire 3-2), Orlando Sa s'est entraîné en individuel ce mercredi matin. Au même titre que Moussa Djenepo (cuisse). Pour l'un comme pour l'autre, pas d'inquiétude.

Mpoku le grand frère. La fin de la séance physique a été un peu compliquée pour le jeune Evangelos Patoulidis (17 ans). Mais ce dernier a pu compter sur le soutien de Paul-José Mpoku, qui l'a pris par la main pour lui permettre de terminer l'exercice. Comme un grand frère.

Le coup de foulard de Marin. Après un léger échauffement, les Liégeois ont enchaîné par un exercice de combinaisons/finition. Le plus beau geste de la matinée est à mettre à l'actif de Razvan Marin : un coup du foulard superbement exécuté mais qui est passé juste à côté du but de Bodart. La séance s'est terminée par 20 minutes de course (fractionnées) sous la direction de Renaat Philippaerts.

Un foot-golf cet après-midi. Séance détente pour les Rouches cet après-midi. Un team-building sous la forme d'un foot-golf est au programme dès 16h.