Découvrez toutes les infos sur la journée des Rouches en stage à Marbella.

Orlando Sa en individuel. Victime d'une contracture au mollet gauche lors du match contre Mayence, Orlando Sa est resté en salle ce jeudi. Sa légère blessure est évaluée au jour le jour.

Lestienne a écourté. Alors que Djenepo s'est entraîné normalement, Maxime Lestienne a écourté la séance, par précaution. Les 23 autres joueurs se sont entraînés normalement.

Un jeu de rôle très prenant. Le coach mental Rudy Heylen a proposé un jeu de rôle (Gotcha) aux joueurs liégeois. Le but : "tuer"' un autre membre de la délégation à l'aide d'une seringue remplie d'eau, sans se faire voir, et en criant "Gotcha" ("Je t'ai eu"). Les Standardmen se sont rapidement pris au jeu et le moindre déplacement au sein de l'hôtel se fait désormais accompagné...

Venanzi et... Pocognoli arrivent. Bruno Venanzi et Sebastien Pocognoli ont pris l'avion vers Marbella ce matin. Ils accompagneront les Rouches durant la fin du stage.

Le coiffeur à l'hôtel. Hier soir, les joueurs ont reçu la visite d'un coiffeur espagnol de Malaga. Qui a refait une beauté à la moitié du noyau.