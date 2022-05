Juan Arciniegas (Managing director), Daniel Faermark (VP Corporate Development) et Nicolas Maya (Operating Partner) ont rencontré Willy Demeyer et les autorités locales mais ils ont aussi vu les sociétés BAM Galère et CIT Blaton en charge de la rénovation du stade.

777 Partners souhaite poursuivre le projet lancé par Bruno Venanzi mais y apportera quelques modifications. Les différentes parties se reverront à la fin de l’été pour poursuivre les plans de modifications du stade que les Américains souhaiteraient voir utilisé 365 jours par an. Les dirigeants US des Rouches ont également racheté l’Immobilière Standard de Liège dont Josh Wander, Steven Pasko et Juan Arciniegas sont désormais les seuls administrateurs. Il nous revient aussi que les nouveaux propriétaires du Standard sont très intéressés par le rachat des terrains sur lesquels se trouvent le centre de formation du Standard ainsi que le Country Hall de Liège afin de les développer. Pour rappel, le club jouit du terrain via un bail emphytéotique signé en 2004.