Sclessin, mercredi 9 décembre 2009, on joue la 95e minute de jeu dans ce dernier match de poule de Ligue des champions. Mené 0-1 par l’AZ Alkmaar et virtuellement éliminé, le Standard voit son sauveur s’avancer. Sinan Bolat s’élève dans les airs et reprend, de la tête, un coup franc de Benjamin Nicaise. Le stade explose, le speaker disjoncte et crie plus de quinze fois le nom du buteur du jour.

