Le club liégeois a fait valoir cet élément, ce qui a pour conséquence, donc, de reporter l’audience au mercredi 12 janvier à 13h. Les avocats des deux clubs se sont entendus pour le dépôt de leurs conclusions, mais le Beerschot ne semble pas prêt à lâcher l’affaire, pour remporter sur tapis vert un match important pour son maintien. A défaut de le faire sur le terrain, autant essayer d’accrocher le droit de rester en D1A avec des avocats...

Pour des raisons de procédure, la séance n’a pu se tenir ce vendredi, et est reportée au 12 janvier. La raison : le Beerschot a rendu ses conclusions une heure avant l’audience, en néerlandais, et aucun interprète n’était disponible. Or, la procédure ayant lieu dans la langue française, le Standard, pour sa défense, pouvait demander à recevoir les conclusions en français, pour la bonne compréhension du dossier, ou à tout le moins la traduction en direct.