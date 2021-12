Le verdict était redouté, il vient de tomber : Standard-Beerschot n'aura pas lieu ce mercredi soir. La rencontre de D1A est reportée, peut-être au 30 décembre, date proposée mais encore à confirmer, selon nos infos.

Les tensions entre la police et la ministre de l’Intérieur, au sujet de la revalorisation salariale et les moyens octroyés, auront donc eu raison du choc entre les Rouches et les Anversois. C'est le bourgmestre de Liège qui a pris la décision, face à l'impossibilité de déployer des policiers afin d'encadrer la rencontre.



Le Standard a proposé que le match se joue à huis-clos, en vain

Le Standard a officiellement expliqué sa position : "La décision vient de tomber : notre rencontre de ce mercredi soir n’aura finalement pas lieu suite à une action de grève de la police qui a été décidée cet après-midi. Le Standard de Liège a pourtant envisagé toutes les alternatives possibles, allant jusqu’à l’acceptation d’organiser ce match à huis-clos en prenant à sa charge des services privés de sécurité supplémentaires. Du fait, notamment, de l’impossibilité de réquisitionner un service minimum de policiers, les autorités administratives n'ont pas autorisé la tenue du match pour des raisons de sécurité. Face à ce cas de force majeure, et malgré l’envie de confirmer notre victoire du week-end, le Standard de Liège est donc malheureusement dans l’obligation de se conformer à cette décision", a fait savoir le club.