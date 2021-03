Alors que les résultats sportifs sont catastrophiques en championnat et qu’il ne reste plus que la Coupe aux Rouches pour sauver leur saison, l’heure est à la recherche des responsables en bord de Meuse. Qui de la direction, des joueurs ou du staff a le plus de responsabilités dans cet échec ? Voilà la question que se posent bon nombre de supporters. Ces dernières semaines, on peine à trouver des explications aux mauvais résultats.

Certains pointent la faiblesse du noyau lorsque d’autres font remarquer qu’il est quasiment identique à celui de la saison précédente.