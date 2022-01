3,19 : Le FC Bruges a dominé la rencontre et l’a terminée avec 3,19 buts attendus, contre 1,14 pour le Standard. La différence a surtout été marquée en première période, puisque les Blauw en Zwart ont fini avec 2,01 buts attendus au bout de quarante-cinq minutes, et les Rouches à peine 0,29. La confirmation de cette stat à l’avantage des Brugeois se confirme dans les tirs au but : 23-11. Mais le Standard a cadré six fois, et Bruges neuf. Une différence moins flagrante quand ça compte.