Ce report a frustré certains supporters ne pouvant se rendre au stade en semaine pour diverses raisons.

Ce lundi, le Standard a annoncé que les titulaires d’un ticket, pour ce seul et unique match, pouvaient en demander le remboursement, avant ce mercredi midi. Une solution a également été trouvée pour les abonnés, indisponibles dimanche mais libres ce mercredi, qui avaient libéré leur siège via le système Free Your Seat .