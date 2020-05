Standard: Bruno Venanzi va s'exprimer ! © JC Guillaume Standard Rédaction

Plutôt discret dans les médias, le président rouche va évoquer plusieurs dossiers chauds, ce lundi soir. Sa dernière interview remonte au mois de novembre dernier. Une crise sanitaire et des problèmes de licence plus tard, il va évoquer la situation actuelle du Standard et l'avenir du club dans un entretien avec Standard TV que nous décrypterons dès sa sortie. Rendez-vous sur DH.be ce lundi soir, donc !