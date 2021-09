Le 20 août dernier, 16 261 fans rouches avaient rallié Sclessin pour le premier match avec capacité maximale.

Seuls les abonnés (20 000) pouvaient pénétrer dans le stade moyennant la présentation du CST (Covid safety ticket). Le club n’avait pas ouvert la vente libre de ticket pour ce match.

Pour le Clasico de dimanche, il en sera de même. Pourtant, le stade sera plein. Déjà, les supporters mauves, admis, gonfleront les rangs. Pour ce genre de match, les sponsors et partenaires du club réservent également plus de places si bien qu’à l’arrivée, seules 1 500 places restaient à pourvoir. Compte tenu de la forte demande, le Standard n’a pas ouvert la vente libre pour ces tickets qui auraient fait se déplacer un nombre important de supporters, et seraient partis en quelques minutes faisant de nombreux déçus. Les 1 500 tickets ont finalement été vendus en interne entre les différents clubs de supporters. Sclessin affichera donc complet, 561 jours après le dernier match avant l’arrivée du Covid, le 7 mars 2020 contre Saint-Trond. La vente libre de ticket recommencera bien pour la réception de Saint-Trond le 25 septembre.