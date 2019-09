La saison dernière, pour ce qui était la première répétition de matchs rapprochés en septembre, le Standard avait un peu perdu pied avec deux revers en championnat à Eupen (2-1) et Anderlecht (2-1), une élimination précoce en Coupe de Belgique face à Knokke (1-2) et une cuisante défaite en Europa League à Séville (5-1). Un an plus tard, à l'aube d'un calendrier infernal qui proposera aux Rouches sept matchs en 22 jours, les Liégeois espèrent faire mieux. "Bien entendu d'autant que nous sommes plus avancés dans notre projet qu'il y a un an", lance Michel Preud'homme. "Nous avons rectifié plusieurs choses par rapport à la saison dernière mais aussi dans notre noyau qui est plus large aujourd'hui. On va donc essayer de réaliser les meilleurs résultats possibles dans cette période chargée."

C'est donc à Ostende que les Liégeois débuteront leur parcours du combattant face à une équipe qui connaît un début de compétition plutôt serein. "Ostende a bien démarré le championnat avec un nouveau coach et donc une nouvelle approche", constate Michel Preud'homme. "Quand on s'attarde un peu sur l'effectif ostendais, on se rend vite compte qu'il comporte de la qualité. C'est un Ostende différent que nous allons rencontrer, une équipe qui produit davantage un jeu direct avec plus de pressing." Lorsqu'on lui fait remarquer que le déplacement à la côte réussit bien aux Liégeois ces derniers temps, Michel Preud'homme s'empresse de toucher la table devant lui en commentant: "pourvu que ça dure, touchons du bois..."

Pour ce déplacement, Michel Preud'homme récupère Vanheusden et Avenatti qui ont tous les deux disputé 45 minutes en début de semaine face à OHL mais aussi Oulare qui a repris avec le groupe. Quant à savoir si ces trois joueurs seront du voyage, une décision sera prise après l'entraînement de l'après-midi. Enfin, Selim Amallah ne s'est plus entraîné ces derniers jours suite à une légère inflammation pubienne. Là encore, une décision sera prise ce vendredi voire samedi matin.